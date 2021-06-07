Михаил Шемякин рассказал о творчестве в период пандемии

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Художник, скульптор Михаил Шемякин рассказал, что в период пандемии у него появилась возможность сосредоточиться на важных творческих проектах.
Михаил Шемякин рассказал о творчестве в период пандемии
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Петербургский дневник».

«Когда начался коронавирус, мы с Сарой (супруга Шемякина. — RT) были в Венеции. Все разбежались, а мы решили остаться. И это было удивительное время! Дней десять мы провели в пустых музеях. Я перенёсся в 60-е годы, когда в залах ещё не толпился народ и у каждой картины не делали селфи. Эти десять дней были просто райские. Потом мы уехали во Францию. И вот уже полтора года никуда не выезжаем», — рассказал Шемякин.

Художник признался, что в настоящее время занят напряжённой работой.

«Нам с Сарой (да и многим моим друзьям) эта изоляция дала возможность сосредоточенно трудиться на теми проектами, от которых часто отвлекали какие-нибудь визиты или вынужденные поездки. Так что мне коронавирус принёс много творческих решений», — сказал он.

В настоящее время художник работает над мюзиклом для Бродвейского театра, а также трудится над автобиографией.

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