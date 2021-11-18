Группа «Земляне» выступила на концерте в честь поэта Леонида Дербенёва

Участники группы «Земляне» выступили на концерте «Между прошлым и будущим», организованном в честь советского поэта-песенника Леонида Дербенёва.

На сцене Государственного Кремлёвского дворца артисты исполнили песни «А жизнь идёт» и «Прости, Земля». Их тексты написал Леонид Дербенёв.

«Нам посчастливилось сотрудничать с этим великим песенником, и мне особенно приятно, что наше совместное творчество востребовано и сегодня. Стихи Леонида Дербенёва никогда не устареют. Он писал на важные для каждого человека темы: о смысле жизни, о судьбе нашей планеты. «Землян» до сих пор просят исполнить эти старые хиты. Люди тянутся к искреннему, к настоящему», — говорит гитарист Игорь Романов.

Всего Леонид Дербенёв написал не менее 2500 песен. Среди них такие хиты, как «Остров Невезения», «Есть только миг», «Три белых коня», «Куда уходит детство».

Ранее стало известно, что «Земляне» запустили модель ракеты в честь 45-летия коллектива.