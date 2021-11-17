Группа «Земляне» запустила модель ракеты в честь своего юбилея

Основатели группы «Земляне» Игорь Романов и Владимир Киселёв 16 ноября в честь 45-летия коллектива запустили на Елагином острове в Санкт-Петербурге действующую модель ракеты и спели песню «Трава у дома».

Также в рамках мероприятия была организована экскурсия по местам, связанным с творчеством группы. Среди гостей были музыканты, блогеры, историки и журналисты. Каждому из них вручили подарок — специальный выпуск газеты «Земляне», включающий реальные статьи, опубликованные в СМИ в 1980-х.

Группа «Земляне» была необычайно популярной в 1980-х и стала одним из немногих коллективов, которые могли легально исполнять рок-музыку на большой эстраде. Среди главных хитов — «Поверь в мечту», «Трава у дома», «Прости, Земля», «Каскадёры». В честь своего 45-летия артисты планируют выступить 10 декабря на «Золотом граммофоне».

Ранее по итогам опроса «Трава у дома» была признана самой популярной советской композицией в караоке у молодой аудитории.