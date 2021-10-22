«Трава у дома» стала самой популярной советской песней в караоке у молодёжи

Композиция «Трава у дома» группы «Земляне» признана самой популярной советской песней в караоке у молодёжи.

Об этом информирует ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на результаты голосования, опубликованные в крупнейшем молодёжном VK-сообществе MДК, на которое подписаны 11,5 млн человек.

Необходимо было ответить на вопрос: «Песня какой советской группы самая популярная в караоке?»

Отмечается, что почти сразу первое место в рейтинге заняла композиция группы «Земляне» «Трава у дома».

Второе место получила песня «Всё, что в жизни есть у меня» группы «Самоцветы».

Третье — композиция «Поворот» группы «Машина времени».

«Смысл нашего творчества в том и состоит, чтобы молодые люди знали и пели наши песни. Это дарит нам вдохновение и придаёт сил. Есть песни модные, а есть вечные. Вот вам и ответ», — заявил барабанщик «Землян» Владимир Киселёв.

Гитарист группы Игорь Романов, со своей стороны, отметил, что «Земляне» со дня основания обращались к разной аудитории: кому-то нравились их тексты, кто-то ценил аранжировки и стиль.

«Мы со дня основания обращались ко всем аудиториям. Кому-то нравились наши тексты, кто-то ценил аранжировки и стиль. Не зря мы воссоединились с Володей. Не в наших правилах бросать своих поклонников. Продолжать выступать — это миссия «Землян»! — отметил Романов.

Недавно под песню «Землян» экипаж фильма «Вызов» отправлялся на космодром Байконур, передаёт РИА Новости. Возвращение команды проекта прошло под живое выступление воссоединившейся группы.