Певца Александра Серова выпишут из больницы 19 ноября
Госпитализированного с коронавирусом певца Александра Серова выпишут из больницы в пятницу, 19 ноября, заявил концертный директор артиста Александр Федорков.
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Завтра выписывают», — сказал он в комментарии РИА Новости.
67-летнего Серова экстренно госпитализировали 9 октября. В одной из столичных клиник у артиста выявили коронавирусную инфекцию.
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