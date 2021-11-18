Певца Александра Серова выпишут из больницы 19 ноября

Госпитализированного с коронавирусом певца Александра Серова выпишут из больницы в пятницу, 19 ноября, заявил концертный директор артиста Александр Федорков.

«Завтра выписывают», — сказал он в комментарии РИА Новости.

67-летнего Серова экстренно госпитализировали 9 октября. В одной из столичных клиник у артиста выявили коронавирусную инфекцию.