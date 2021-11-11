Концертный директор Серова заявил, что артиста скоро выпишут из больницы

Певец Александр Серов, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо, его скоро выпишут, заявил концертный директор артиста.

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«Самочувствие хорошее. Скоро выпишут», — сказал он в комментарии РИА Новости. 67-летнего Серова экстренно госпитализировали 9 октября. В одной из столичных клиник у артиста выявили коронавирусную инфекцию.