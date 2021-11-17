Кехман снял с репертуара МХАТа спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой

Генеральный директор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман снял с репертуара спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором исполняла телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

«Один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял, думаю, ещё три-четыре названия, а может быть, больше, тоже сниму, и мы вернёмся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — сказал Кехман.

По его словам, сегодня в репертуаре МХАТа находится 40 различных наименований.

В конце августа МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».

В театре отметили, что телеведущая исполняет роль певицы Беллы Шанталь, которая «спасает Сталина».

В конце октября намеченный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой был отменён.