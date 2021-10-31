МХАТ имени Горького отменил 2 ноября спектакль с Бузовой

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького отменил намеченный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Об этом сообщается на сайте театра.

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», — говорится в объявлении.

Решение об отмене принял генеральный директор театра Владимир Кехман.

Вместе с тем в театре уточнили, что не снимают спектакль с репертуара, а переносят на неопределённый срок.

В конце августа МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин». В театре отметили, что телеведущая исполняет роль певицы Беллы Шанталь, которая «спасает Сталина».

Позднее художественный руководитель МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал RT, что репертуарная политика театра полностью соответствует принципам, заложенным в основу театра его основателями.