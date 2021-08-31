Во МХАТе им. Горького заявили, что продолжат сотрудничать с Ольгой Бузовой

МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».

«Я очень доволен спектаклем «Чудесный грузин». Я считаю это такой нашей пока ещё потенциальной удачей. Нам предстоит очень серьёзно с ним поработать, дотянуть», — цитирует ТАСС худрука театра Эдуарда Боякова.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с ФАН новость о том, что Московский художественный академический театр имени Горького заключил с телеведущей Ольгой Бузовой новый контракт.

По его словам, главная вина за изменившуюся систему ценностей в обществе лежит на тех, кто «легализует» современных кумиров молодёжи.

Ольга Бузова сыграла в спектакле МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Она исполнила роль певицы кабаре Бэллы Шанталь, которая по сюжету спасает главного героя.