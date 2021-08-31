Во МХАТе им. Горького заявили, что продолжат сотрудничать с Ольгой Бузовой

Короткая ссылка
МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».
Во МХАТе им. Горького заявили, что продолжат сотрудничать с Ольгой Бузовой
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Я очень доволен спектаклем «Чудесный грузин». Я считаю это такой нашей пока ещё потенциальной удачей. Нам предстоит очень серьёзно с ним поработать, дотянуть», — цитирует ТАСС худрука театра Эдуарда Боякова.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с ФАН новость о том, что Московский художественный академический театр имени Горького заключил с телеведущей Ольгой Бузовой новый контракт.

По его словам, главная вина за изменившуюся систему ценностей в обществе лежит на тех, кто «легализует» современных кумиров молодёжи.

Ольга Бузова сыграла в спектакле МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Она исполнила роль певицы кабаре Бэллы Шанталь, которая по сюжету спасает главного героя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить