Синоптик Шувалов рассказал о предстоящем «значительном похолодании» в Москве

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.
Синоптик Шувалов рассказал о предстоящем «значительном похолодании» в Москве
  • РИА Новости

«Предзимняя погода с температурой, далеко не уходящей от 0 °С. В четверг температуры ещё близки к 0 °С. В дневные часы — 0…+1 °С, ночью — -2…-1 °С, преимущественно без осадков. В ночь на пятницу может пойти снег. В последнее время стало привычно, что он идёт ночью и утром, а потом тает. Может повториться та же ситуация в пятницу, но более продолжительные осадки. Мокрый снег с дождём ожидает нас в субботу. В воскресенье день также будет с осадками, температура — 0…+2 °С», — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что довольно значительное похолодание и переход к снегу ожидаются в понедельник, что, по его словам, «сделает картину не такой серой и более приятной для глаз».

Ранее в Омской области предупредили о морозах до -27 °С.

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