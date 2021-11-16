В Омской области предупредили о морозах до -27 ˚С

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В Омской области в конце рабочей недели ожидаются сильные морозы.
В Омской области предупредили о морозах до -27 ˚С
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Ночью в четверг, 18 ноября, будет до -17 ˚С, местами до -23 ˚С. Днём -10...-15 ˚С, местами до -20 ˚С.

В пятницу, 19 ноября, температура составит -16...-21 ˚С, местами до -27 ˚С в ночное время. В дневное прогнозируется -7...-12 ˚С, в некоторых районах до -17 ˚С.

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU предупредил о штормовом ветре на юге России 16 и 17 ноября.

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