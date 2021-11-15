В центре погоды «Фобос» предупредили о гололедице в ряде регионов России

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В ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России в ночь на 15 ноября возможно образование гололедицы. Об этом предупредил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«В результате полярного вторжения в ... Центральной России ударят заморозки до 0…-5 °С, из-за чего образуется гололедица», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По его прогнозу, наиболее скользко будет в Вологодской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Владимирской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в Мордовии и Чувашии. В данных регионах вероятно образование слоя льда толщиной до 1—2 мм.

В Московской, Тульской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Липецкой, Ленинградской, Тамбовской, Саратовской областях тоже ожидается гололедица со слоем льда до 0,5—1 мм.

Ранее на сайте мэра Москвы сообщалось, что «в ночь с 14 на 15 ноября ожидается похолодание, температура опустится до двух градусов ниже нуля».

Министерство транспорта Челябинской области просит водителей быть внимательными в горных районах из-за ожидающихся снегопадов.

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