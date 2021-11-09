Власти Челябинской области предупредили водителей о снегопадах

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Министерство транспорта Челябинской области просит водителей быть внимательными в горных районах из-за ожидающихся снегопадов.
Власти Челябинской области предупредили водителей о снегопадах
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«По данным Гидрометеоцентра, ночью и днём 10 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог сильная гололедица. Водители, будьте осторожны», — говорится в распространённом ведомством обращении.

Также в регионе ожидается резкое похолодание до -15 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с «Радио 1» рассказал о похолодании в Московской области в ближайшие дни.

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