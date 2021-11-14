Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на 15 ноября

На сайте мэра Москвы сообщается, что «в ночь с 14 на 15 ноября ожидается похолодание, температура опустится до двух градусов ниже нуля».

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Отмечается, что «местами возможна гололедица». «Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности. Водителей просят быть осторожнее на дорогах, следить за скоростным режимом. Использование летних шин может привести к дорожно-транспортным происшествиям, поэтому стоит воздержаться от поездок на личном транспорте, если автомобиль ещё не подготовлен к зиме», — говорится в сообщении. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал существенное похолодание на юге России с 14 ноября.