Вильфанд заявил о существенном похолодании на юге России с 14 ноября

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал существенное похолодание на юге России с 14 ноября.

«Сильное понижение температуры ... прогнозируется на юге европейской части России, исключая Черноморское побережье», — приводит ТАСС заявление Вильфанда.

По его словам, в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, а также в Адыгее ночные температуры опустятся до 0 °С, днём ожидается +3...+5 °С.

В Краснодарский край похолодание придёт 16 ноября.

Ранее Вильфанд предупредил, что с 15 ноября на Урал придёт похолодание с ночными морозами до -18...-20 °С, а в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), напротив, ожидается аномально тёплая для ноября температура.

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