Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в ряде российских регионов

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с 15 ноября на Урал придёт похолодание с ночными морозами до -18...-20 °С, а в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), напротив, ожидается аномально тёплая для ноября температура.

«(В уральских регионах. — RT) будет настоящая зимняя погода с северным ветром», — рассказал метеоролог, отметив, что температурный фон там будет ниже нормы на 4-7 °С.

Вильфанд заявил, что в СЗФО прогнозируется аномальное потепление с 16 ноября, когда воздух будет прогреваться до +5 °С.

Соголасно его прогнозу, как минимум до 19 ноября очень тёплая погода сохранится в Дальневосточном федеральном округе со значениями выше нормы на 10-20 °С.

«На Чукотке, на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут -12...-15 °С в течение всей рабочей недели», — цитирует ТАСС сообщение Вильфанда.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», что в ближайшие дни в московском регионе больше снега не станет. 

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