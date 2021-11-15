Тишковец рассказал, когда в Москве сформируется снежный покров

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к будущим выходным, 20 и 21 ноября, в Москве и Московской области образуется устойчивый снежный покров.

«С наступлением выходных интенсивность и продолжительность осадков преимущественно в твёрдой фазе увеличится, из-за чего на земле сформируется устойчивый снежный покров высотой: в Москве — до 5—6 см, в Подмосковье — от 5 до 10 см», — написал Тишковец в своём Instagram-аккаунте, отметив, что данные климатические показатели характерны для начала зимы.

По его прогнозу, в ночь на 15 ноября в Центральной России пройдут очаговые скоротечные заряды снега с усилением ветра в порывах до 12 м/с и кратковременным ухудшением видимости до 4 км.

Снег прекратится утром, но успеет припорошить землю.

Ранее москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на 15 ноября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал морозную и солнечную погоду в Москве с 15 ноября.

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