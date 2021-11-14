В Гидрометцентре заявили о морозной и солнечной погоде в столице

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С 15 ноября в Москве ожидается морозная и солнечная погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет уже по-настоящему антициклональной с очень высоким давлением, температуры ночью и днём уже отрицательные», — передаёт ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, с 15 ноября до 18 ноября в столице установится ясная солнечная погода с минимальным количеством осадков.

Днём температура будет опускаться до -2...-5 °С.

Ранее Вильфанд предупредил, что с 15 ноября на Урал придёт похолодание с ночными морозами до -18...-20 °С, а в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), напротив, ожидается аномально тёплая для ноября температура.

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