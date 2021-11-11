Итальянские блогеры восхитились песней «Трава у дома» группы «Земляне»

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YouTube-канал «Итальянцы by Kuzno Productions», который посвящён фильмам, музыке и кухне России, опубликовал ролик, в котором шесть итальянских блогеров восхищаются группой «Земляне» и их песней «Трава у дома».
Итальянские блогеры восхитились песней «Трава у дома» группы «Земляне»
  • © Пресс-служба группы «Земляне»
  • РИА Новости

Один из итальянцев также вспомнил, что смотрел мультфильм «Ну, погоди!», в одной из серий которого звучит песня «Трава у дома».

Другие итальянцы отметили, что мелодия романтичная, но также имеет «крутое струнное соло» и «шикарную басовую партию».

«Здесь текст и музыка слились воедино! Я снимаю шляпу перед этими исполнителями!» — восхитился один из блогеров. 

Также они отметили игру Игоря Романова на гитаре. Блогеры пришли к мнению, что эта песня до сих пор актуальна.

Кроме того, они послушали песни «Крылатые качели» и «Прекрасное далёко» композитора Евгения Крылатова и «Генералы песчаных карьеров» в исполнении группы «Несчастный случай».

Итальянцы восхитились искренними чувствами и трогательностью в советских хитах, отметив, что в них есть «настоящая глубина смыслов». Также они удивились, почему эти песни не стали широко известны за пределами России.

Также сообщалось, что композиция «Трава у дома» группы «Земляне» была признана самой популярной советской песней в караоке у молодёжи.

Ранее стало известно, что основатели группы «Земляне» выступят 10 декабря на XXVI церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Москве.

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