В сети появились кадры репетиции группы «Земляне»

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В сети появились кадры репетиции советской и российской рок-группы «Земляне».
В сети появились кадры репетиции группы «Земляне»
  • © Кадр: соцсети

На них можно увидеть Игоря Романова с гитарой и Владимира Киселёва на ударных.

Отмечается, что Киселёв пока не даёт подробных комментариев относительно планов коллектива.

Ранее стало известно, что основатели группы выступят 10 декабря на XXVI церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Москве.

Также сообщалось, что «Земляне» исполнили песню «Трава у дома» в честь возвращения с МКС киноэкипажа с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко.

Позднее композиция «Трава у дома» группы «Земляне» была признана самой популярной советской песней в караоке у молодёжи.

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