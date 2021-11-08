Бадюк рассказал о впечатлениях от работы с Олегом Меньшиковым

Актёр и общественный деятель Сергей Бадюк в день рождения театрального актёра и режиссёра Олега Меньшикова рассказал о работе с артистом.

«Мне довелось с ним поработать на фильме «Гоголь. Начало». Я наблюдал его работу со стороны. Это завораживает», — сказал Бадюк в беседе с Nation News.

Он охарактеризовал артиста как человека простого и обаятельного, «безо всякой звезды во лбу».

«Хотя уровень актёрской игры — маэстро. У нас в стране таких актёров не так много. Хочется учиться, учиться и ещё раз учиться у них», — отметил Бадюк.

В августе в пресс-службе театра Ермоловой подтвердили RT, что Олег Меньшиков покинул пост директора учреждения. По словам представителя театра, это решение Меньшиков принял ещё в июне из-за невозможности занимать одновременно должности директора и художественного руководителя.