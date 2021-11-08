Кехман назвал катастрофической финансовую ситуацию во МХАТе им. М. Горького

Новый гендиректор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман назвал финансовую ситуацию в театре катастрофической — по его словам, на момент его прихода в учреждение культуры сотрудникам нечем было платить зарплату.

«Финансовая ситуация катастрофическая. Минкультуры предупреждало прошлое руководство театра каждый месяц в течение последнего года о том, чтобы оно надлежащим образом привело в соответствие все затраты», — заявил он в интервью РИА Новости.

Кехман отметил, что руководство театра не приняло никаких мер. Он назвал безответственным поведение экс-худрука Эдуарда Боякова и врио директора театра Олега Михайлова.

«К счастью, все вопросы на сегодняшний день проговорены», — добавил собеседник издания.

На прошлой неделе Кехман на камеру показал, как снимает со стены театра портрет Эдуарда Боякова.

Ранее стало известно, что Эдуард Бояков увольняется с должности художественного руководителя МХАТа. По словам режиссёра, заявление об увольнении ему предложил написать Владимир Кехман, несколько дней назад назначенный директором театра.