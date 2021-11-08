Кехман назвал катастрофической финансовую ситуацию во МХАТе им. М. Горького
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- РИА Новости
«Финансовая ситуация катастрофическая. Минкультуры предупреждало прошлое руководство театра каждый месяц в течение последнего года о том, чтобы оно надлежащим образом привело в соответствие все затраты», — заявил он в интервью РИА Новости.
Кехман отметил, что руководство театра не приняло никаких мер. Он назвал безответственным поведение экс-худрука Эдуарда Боякова и врио директора театра Олега Михайлова.
«К счастью, все вопросы на сегодняшний день проговорены», — добавил собеседник издания.
На прошлой неделе Кехман на камеру показал, как снимает со стены театра портрет Эдуарда Боякова.
Ранее стало известно, что Эдуард Бояков увольняется с должности художественного руководителя МХАТа. По словам режиссёра, заявление об увольнении ему предложил написать Владимир Кехман, несколько дней назад назначенный директором театра.