Кехман назвал катастрофической финансовую ситуацию во МХАТе им. М. Горького

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Новый гендиректор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман назвал финансовую ситуацию в театре катастрофической — по его словам, на момент его прихода в учреждение культуры сотрудникам нечем было платить зарплату.
Кехман назвал катастрофической финансовую ситуацию во МХАТе им. М. Горького
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Финансовая ситуация катастрофическая. Минкультуры предупреждало прошлое руководство театра каждый месяц в течение последнего года о том, чтобы оно надлежащим образом привело в соответствие все затраты», — заявил он в интервью РИА Новости.

Кехман отметил, что руководство театра не приняло никаких мер. Он назвал безответственным поведение экс-худрука Эдуарда Боякова и врио директора театра Олега Михайлова.

«К счастью, все вопросы на сегодняшний день проговорены», — добавил собеседник издания.

На прошлой неделе Кехман на камеру показал, как снимает со стены театра портрет Эдуарда Боякова.

Ранее стало известно, что Эдуард Бояков увольняется с должности художественного руководителя МХАТа. По словам режиссёра, заявление об увольнении ему предложил написать Владимир Кехман, несколько дней назад назначенный директором театра.

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