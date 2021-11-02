Кехман снял портрет Боякова со стены МХАТа

Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман на камеру показал, как снимает со стены театра портрет Эдуарда Боякова.

Соответствующий ролик с подписью «Кехман прислал» разместила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Татьяна Васильевна, смотрите, смотрите. Оп! И нет его. Люблю вас очень, спасибо вам большое за всё», — комментирует Кехман свои действия на видео, обращаясь, по всей вероятности, к президенту МХАТа Татьяне Дорониной.

Ранее стало известно, что Эдуард Бояков увольняется с должности художественного руководителя МХАТа. По словам режиссёра, заявление об увольнении ему предложил написать Владимир Кехман, несколько дней назад назначенный директором театра.

В Министерстве культуры увольнение Боякова назвали «абсолютной неожиданностью».