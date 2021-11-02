Запах гари в Московском регионе объяснили сжиганием мусора и погодой

Сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда, а также погодные условия привели к появлению запаха гари в Московском регионе.

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, за минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано около 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы.

Ранее в Росавиации сообщили, что 2 ноября более 30 самолётов в Москве совершили посадку на запасных аэродромах в связи с туманом.

В середине октября Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, рядом с которым тлел торфяник.