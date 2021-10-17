Роспотребнадзор обнаружил превышение ПДК в микрорайоне Екатеринбурга

Короткая ссылка
Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, рядом с которым тлеет торфяник.
Роспотребнадзор обнаружил превышение ПДК в микрорайоне Екатеринбурга
  • РИА Новости

«Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,2 раза), оксида углерода (в 1,4 раза)», — говорится в сообщении ведомства.

Анализ проб из центра города и микрорайонов Ботанический и ВИЗ показал, что показатели соответствуют нормативам.

«Отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остаётся на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — отметили в ведомстве.

11 октября сообщалось, что в Екатеринбурге появился смог, жители пожаловались на запах гари.

Причиной стало тление торфяника в одном из микрорайонов на окраине города.

16 октября Роспотребнадзор выявил превышение ПДК оксида углерода в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить