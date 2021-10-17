Роспотребнадзор обнаружил превышение ПДК в микрорайоне Екатеринбурга

Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, рядом с которым тлеет торфяник.

«Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,2 раза), оксида углерода (в 1,4 раза)», — говорится в сообщении ведомства.

Анализ проб из центра города и микрорайонов Ботанический и ВИЗ показал, что показатели соответствуют нормативам.

«Отбор проб и исследования продолжаются. Ситуация остаётся на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — отметили в ведомстве.

11 октября сообщалось, что в Екатеринбурге появился смог, жители пожаловались на запах гари.

Причиной стало тление торфяника в одном из микрорайонов на окраине города.

16 октября Роспотребнадзор выявил превышение ПДК оксида углерода в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге.