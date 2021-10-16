Роспотребнадзор выявил превышение оксида углерода в микрорайоне Екатеринбурга

Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, где происходит тление торфяников.

Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства.

«Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: ул. Счастливая, 6,— в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,4 раза), РМ 10 (в 1,3), оксида углерода (в 1,6 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение оксида углерода также фиксируется по адресу: ул. Родонитовая, 21. Там он превышает допустимые показатели в 1,28 раза.

11 октября Екатеринбург затянуло сильным смогом, жители жаловались на запах гари. Причиной этого стало тление торфяника в одном из микрорайонов на окраине города на площади 120 га.

Позднее часть Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли в целях безопасности из-за сильного смога и нулевой видимости.