Роспотребнадзор выявил превышение оксида углерода в микрорайоне Екатеринбурга

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Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, где происходит тление торфяников.
Роспотребнадзор выявил превышение оксида углерода в микрорайоне Екатеринбурга
  • © Владимир Подоксенов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства.

«Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: ул. Счастливая, 6,— в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,4 раза), РМ 10 (в 1,3), оксида углерода (в 1,6 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение оксида углерода также фиксируется по адресу: ул. Родонитовая, 21. Там он превышает допустимые показатели в 1,28 раза.

11 октября Екатеринбург затянуло сильным смогом, жители жаловались на запах гари. Причиной этого стало тление торфяника в одном из микрорайонов на окраине города на площади 120 га.

Позднее часть Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли в целях безопасности из-за сильного смога и нулевой видимости.

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