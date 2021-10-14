Движение по участку кольцевой автодороги в Екатеринбурге закрыли из-за смога
«ЕКАД — от Полевского тракта до Медного — движение закрыли из-за плохой видимости в связи с горением торфяников для безопасности дорожного движения, видимость нулевая», — приводит ТАСС заявление.
11 октября Екатеринбург затянуло сильным смогом, жители жаловались на запах гари. Причиной этому стало тление торфяника в одном из микрорайонов на окраине города на площади 120 га.
В МЧС в этой связи рекомендовали екатеринбуржцам не открывать окна и завешивать их мокрой тканью, а также пить больше жидкости и отказаться от алкоголя и курения.