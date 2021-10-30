Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова

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Российский премьер Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной диктора, журналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова
  • РИА Новости

Как отметил Мишустин, Кириллов — «легенда отечественного телевидения, уникальный ведущий, многогранный, творчески одарённый человек».

«Без преувеличения — голос нашей страны. Игорь Леонидович был олицетворением лучших традиций дикторского искусства и ораторского мастерства. Многие годы он выходил в эфир информационной программы «Время», рассказывал о важных событиях, происходящих в стране и мире. Вместе с ним миллионы зрителей узнавали о запуске первого искусственного спутника Земли, смотрели парад Победы на Красной площади, встречали праздники», — говорится в послании.

О смерти советского диктора Игоря Кириллова стало известно 30 октября.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT назвал Кириллова «совершенно уникальным человеком с уникальным голосом, который наверняка останется в наших сердцах».

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