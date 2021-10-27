Актриса Мария Аронова прокомментировала назначение Владимира Кехмана на пост гендиректора МХАТа им. Горького.

«Я не знакома с ним, к сожалению, но надеюсь, что труппа выживет, всё пойдёт хорошо. В наши дни это очень важно», — заявила она в беседе с ФАН.

Аронова также высказалась о политике развития театра.

«Мне кажется, на сцену можно выводить кого угодно, если в этом есть необходимость», — отметила актриса.

По её словам, сейчас это распространено, вопрос в том, чтобы в этом была необходимость.

«Самое главное — чтобы приглашённый человек был подан режиссёром так, чтобы это имело право на существование. Это уже вопрос к режиссёру», — добавила Аронова.

Ранее сообщалось, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».