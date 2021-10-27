Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова

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Актёр и режиссёр Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. На этом посту он сменит Сергея Женовача, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.
Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актёр, режиссёр театра и кино Константин Хабенский», — цитирует сообщение Минкульта РИА Новости.

В ведомстве поблагодарили Женовача за проделанную работу на посту худрука театра.

Ранее стало известно, что должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры займёт актёр и режиссёр театра и кино Сергей Газаров.

Данное решение было принято после того, как в конце сентября Ширвиндт объявил об уходе с должности худрука Театра сатиры, которую он занимал с 2000 года.

В октябре «Взгляд» сообщал, что назначен новый художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Им стал Николай Сергиенко, занимавший должность заместителя худрука театра.

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