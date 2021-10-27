Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актёр, режиссёр театра и кино Константин Хабенский», — цитирует сообщение Минкульта РИА Новости.
В ведомстве поблагодарили Женовача за проделанную работу на посту худрука театра.
Ранее стало известно, что должность художественного руководителя Московского академического театра сатиры займёт актёр и режиссёр театра и кино Сергей Газаров.
Данное решение было принято после того, как в конце сентября Ширвиндт объявил об уходе с должности худрука Театра сатиры, которую он занимал с 2000 года.
В октябре «Взгляд» сообщал, что назначен новый художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Им стал Николай Сергиенко, занимавший должность заместителя худрука театра.