Археолог Зайцев прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту
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В беседе с НСН он напомнил, что есть принцип неделимости коллекции.
«Идеальный вариант: то, что было найдено вместе, сдано в один музей и хранится там», — пояснил Зайцев.
По его словам, скифское золото должно быть в Крыму.
Со своей стороны, археолог, профессор Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Храпунов в беседе с ФАН выразил мнение, что крымские музеи, как и их экспозиция, потеряют очень многое, так как они отправили свои лучшие экспонаты.
«Кроме того, есть такие научные моменты — например, что коллекции нельзя разрывать», — сказал Храпунов.
Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
В Совфеде назвали опасным прецедентом решение суда.