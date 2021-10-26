Археолог Зайцев прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту

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Директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев прокомментировал решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.
Археолог Зайцев прокомментировал решение суда Амстердама по скифскому золоту
  • AP

В беседе с НСН он напомнил, что есть принцип неделимости коллекции.

«Идеальный вариант: то, что было найдено вместе, сдано в один музей и хранится там», — пояснил Зайцев.

По его словам, скифское золото должно быть в Крыму.

Со своей стороны, археолог, профессор Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Храпунов в беседе с ФАН выразил мнение, что крымские музеи, как и их экспозиция, потеряют очень многое, так как они отправили свои лучшие экспонаты.

«Кроме того, есть такие научные моменты — например, что коллекции нельзя разрывать», — сказал Храпунов.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

В Совфеде назвали опасным прецедентом решение суда.

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