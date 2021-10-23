Скончалась народная артистка России Татьяна Бестаева

Народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра им. Моссовета.

«Театр имени Моссовета с прискорбием сообщает: после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Татьяна Владимировна Бестаева», — говорится в заявлении театра в соцсети «ВКонтакте».

В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Бестаева приняла участие более чем в 40 фильмах. С 1961 года актриса работала в Театре им. Моссовета.

Ранее сообщалось, что советский актёр Волдемар Лобиньш скончался на 84-м году жизни.