Скончалась народная артистка России Татьяна Бестаева

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Народная артистка России Татьяна Бестаева скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра им. Моссовета.
Скончалась народная артистка России Татьяна Бестаева
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«Театр имени Моссовета с прискорбием сообщает: после продолжительной болезни скончалась народная артистка России Татьяна Владимировна Бестаева», — говорится в заявлении театра в соцсети «ВКонтакте».

В театре выразили соболезнования родным и близким актрисы.

Бестаева приняла участие более чем в 40 фильмах. С 1961 года актриса работала в Театре им. Моссовета.

Ранее сообщалось, что советский актёр Волдемар Лобиньш скончался на 84-м году жизни.

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