Умер бывший участник ДДТ и ВИА «Синяя птица» Дмитрий Галицкий

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Экс-участник группы ДДТ, клавишник вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщили на странице ДДТ в соцсети «ВКонтакте».
Умер бывший участник ДДТ и ВИА «Синяя птица» Дмитрий Галицкий
  • © синяяптицадг.рф

«На 66-м году жизни умер замечательный музыкант, участник легендарного ВИА «Синяя птица» Дмитрий Львович Галицкий», — говорится в сообщении группы.

Галицкий был участником группы ДДТ с 1995 по 1996 год, участвовал в записи альбома «Любовь».

Ранее стало известно, что актёр Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса, умер в возрасте 73 лет.

В июле умер артист, музыкант, основатель группы «Звуки Му» Пётр Мамонов. Ему было 70 лет.

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