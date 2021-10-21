Умер бывший участник ДДТ и ВИА «Синяя птица» Дмитрий Галицкий

Экс-участник группы ДДТ, клавишник вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщили на странице ДДТ в соцсети «ВКонтакте».

«На 66-м году жизни умер замечательный музыкант, участник легендарного ВИА «Синяя птица» Дмитрий Львович Галицкий», — говорится в сообщении группы.

Галицкий был участником группы ДДТ с 1995 по 1996 год, участвовал в записи альбома «Любовь».

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