В театре «Сатирикон» высказались о введении нерабочих дней в Москве

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Директор театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Владимир Казаченко прокомментировал введение нерабочих дней в Москве.
В театре «Сатирикон» высказались о введении нерабочих дней в Москве
  • © Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина
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«В этой ситуации мы обязательно пойдём навстречу нашим зрителям. Правда, пустить их в зал без QR-кода мы не сможем, но готовы вернуть деньги за билеты тем, кто по каким-то причинам не сможет предъявить этот код», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как уточнил Казаченко, театр не сможет вернуть деньги тем, кто приобрёл билеты по льготной цене.

Что касается загрузки, то директор театра напомнил, что и сейчас зал заполняют на 50%.

«Театру, актёрам жизненно необходимо общение со зрителями. Мы не можем не играть спектакли», — добавил он.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал введение нерабочих дней в Москве.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.

Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.

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