В Театре Вахтангова прокомментировали введение нерабочих дней в Москве

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Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал введение нерабочих дней в Москве.
В Театре Вахтангова прокомментировали введение нерабочих дней в Москве
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«В ситуации, в которой мы сейчас находимся, я очень признателен мэрии Москвы, что театры не закрыли, а всё-таки мы продолжаем работать. Да, будут финансовые потери, но это лучше, чем тёмный и закрытый театр», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Крока, театр не намерен повышать цены на билеты.

В Москве дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Запрещается проведение массовых мероприятий, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений.

Кроме того, объявляются каникулы в школах и детских садах.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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