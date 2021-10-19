Гендиректору Большого театра сделали операцию на сердце

Гендиректору Государственного академического Большого театра Владимиру Урину сделали операцию после госпитализации с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность.

«Была проведена операция. В настоящий момент он проходит дальнейшее лечение в стационаре», — сообщили Интерфаксу в театре.

Урин занимает должность гендиректора Большого театра с 9 июля 2013 года. По сообщениям СМИ, ему стало плохо 16 октября. После операции состояние заслуженного деятеля искусств России остаётся тяжёлым: нестабильная стенокардия, атеросклероз аортокоронарных сосудов.

Ранее сообщалось о гибели артиста Евгения Кулеша на сцене Большого театра в результате падения декорации во время оперы.