Гендиректору Большого театра сделали операцию на сердце

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Гендиректору Государственного академического Большого театра Владимиру Урину сделали операцию после госпитализации с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность.
Гендиректору Большого театра сделали операцию на сердце
  • РИА Новости

«Была проведена операция. В настоящий момент он проходит дальнейшее лечение в стационаре», — сообщили Интерфаксу в театре.

Урин занимает должность гендиректора Большого театра с 9 июля 2013 года. По сообщениям СМИ, ему стало плохо 16 октября. После операции состояние заслуженного деятеля искусств России остаётся тяжёлым: нестабильная стенокардия, атеросклероз аортокоронарных сосудов.

Ранее сообщалось о гибели артиста Евгения Кулеша на сцене Большого театра в результате падения декорации во время оперы.

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