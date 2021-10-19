Гендиректору Большого театра сделали операцию на сердце
- РИА Новости
«Была проведена операция. В настоящий момент он проходит дальнейшее лечение в стационаре», — сообщили Интерфаксу в театре.
Урин занимает должность гендиректора Большого театра с 9 июля 2013 года. По сообщениям СМИ, ему стало плохо 16 октября. После операции состояние заслуженного деятеля искусств России остаётся тяжёлым: нестабильная стенокардия, атеросклероз аортокоронарных сосудов.
Ранее сообщалось о гибели артиста Евгения Кулеша на сцене Большого театра в результате падения декорации во время оперы.