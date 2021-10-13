Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ начали готовить к зиме

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ в Москве начали готовить к зиме.

Об этом пишет ФАН.

Как заявили в комплексе городского хозяйства, знаменитые позолоченные фигуры фонтана будут укрыты деревянными коробами до нового сезона.

«Но перед этим 16 скульптур девушек, декоративных рыб и дельфинов вручную очистят мягкими кистями, а затем промоют водой под давлением. Чашу и гранитный парапет фонтана обработают специальным моющим средством, а образовавшуюся пену смоют водой», — уточняется в сообщении на портале мэра и правительства.

Сезон фонтанов завершился в столице 1 октября. Остановлено около 600 механизмов.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о находках и открытиях реставраторов на ВДНХ с 2014 года.