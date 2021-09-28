В Москве завершается сезон фонтанов

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что фонтаны будут работать в Москве до 1 октября, затем начнётся их подготовка к консервации на зиму.

Об этом сообщает «Москва 24».

«После того как все городские фонтаны будут выключены, специалисты промоют их со специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации объектов», — отметил Бирюков.

Вице-мэр также рассказал, что фонтаны, которые имеют сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы, защитят специальными конструкциями.

Так, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» установят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке «Царицыно» закроют надувным куполом.

Ранее агроном, специалист в области сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе со «Взглядом» дал советы по подготовке почвы и уличных растений к зиме.