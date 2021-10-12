В Москве рассказали о находках и открытиях реставраторов на ВДНХ

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о находках и открытиях реставраторов на ВДНХ с 2014 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«За минувшие семь лет реставраторы сделали больше 20 важных находок и открытий. В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные киноплёнки», — заявила Сергунина.

Одни из первых находок были сделаны в павильоне №1 «Центральный». К примеру, в апреле 2014 года во время работ в зале №9 специалисты обнаружили горельеф скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», который считался безвозвратно утерянным.

Много находок сделано и в павильоне №34 «Космос» (бывший «Механизация»). В частности, в основании купола обнаружили 26 гербов, которые долгое время были закрыты полотнами.

В сентябре сообщалось, что на ВДНХ в павильоне №30 завершили основные ремонтно-реставрационные работы.