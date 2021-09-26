На ВДНХ в павильоне №30 завершили основные ремонтно-реставрационные работы

В Москве на территории ВДНХ специалисты завершили основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне №30 «Микробиологическая промышленность». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он сообщил, что «павильону максимально вернули исторический облик: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся — отреставрировали».

По его словам, «помещения павильона теперь полностью отвечают современным требованиям, они оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, поэтому могут эксплуатироваться в любое время года, а не только летом, как ранее».

Бирюков заявил, что во время работ специалисты восстановили и укрепили деревянный каркас здания, воссоздали деревянный резной фронтон с изображением букетов цветов, который украшает портик главного входа.

«Отреставрировали фасад и вернули зданию первоначальный светло-серый цвет, лоджию главного фасада вновь выделили травянисто-зелёным цветом, как было в 1954 году. Привели в порядок лепной и керамический декор на фасаде: 18 панно с трёхцветным сграффито, майолику портала центрального входа, лепные рельефы с изображением хлопка. В павильоне расчистили и восстановили обнаруженную в ходе работ живопись на потолках», — добавил заммэра.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве планируют завершить работы по реставрации 100 объектов культурного наследия до конца 2021 года.