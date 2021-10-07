В Group-IB прокомментировали глобальный сбой в работе соцсетей

Руководитель отдела специальных проектов департамента защиты цифровых рисков Group-IB Владимир Калугин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал глобальный сбой в работе соцсетей, произошедший вечером 4 октября.

«Сбои были, есть и будут. Будем с ними периодически сталкиваться и пережидать», — заявил Калугин.

Он отметил, что от таких сбоев больше всего страдает бизнес. По словам Калугина, Facebook и Instagram являются крупнейшими рекламными площадками.

«Если мы говорим об их выручке, то они, в принципе, большую часть своей выручки получают от рекламы», — заявил Калугин.

При этом он отметил, что сбои случаются не только у зарубежных платформ, но и у российских тоже. Также он отметил, что у Telegram в этот раз не было проблем.

«В этот раз наиболее вероятная версия, почему упал Facebook, связана с тем, что они неправильно настроили маршрутизаторы, из-за этого были недоступны их DNS-серверы... скорее всего, перенастраивали. В данном случае, скорее всего, сыграл человеческий фактор», — заявил он.

Также он не считает, что сбой был организован хакерами, чтобы своровать личные данные пользователей.

Вечером 4 октября произошёл глобальный сбой в работе соцсетей, который затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. После этого фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск.

Сбой длился более шести часов. Впоследствии в Facebook назвали причину неполадок.