В Group-IB прокомментировали глобальный сбой в работе соцсетей

Короткая ссылка
Руководитель отдела специальных проектов департамента защиты цифровых рисков Group-IB Владимир Калугин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал глобальный сбой в работе соцсетей, произошедший вечером 4 октября.
В Group-IB прокомментировали глобальный сбой в работе соцсетей
  • ©Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube

«Сбои были, есть и будут. Будем с ними периодически сталкиваться и пережидать», — заявил Калугин.

Он отметил, что от таких сбоев больше всего страдает бизнес. По словам Калугина, Facebook и Instagram являются крупнейшими рекламными площадками.

«Если мы говорим об их выручке, то они, в принципе, большую часть своей выручки получают от рекламы», — заявил Калугин.

При этом он отметил, что сбои случаются не только у зарубежных платформ, но и у российских тоже. Также он отметил, что у Telegram в этот раз не было проблем. 

«В этот раз наиболее вероятная версия, почему упал Facebook, связана с тем, что они неправильно настроили маршрутизаторы, из-за этого были недоступны их DNS-серверы... скорее всего, перенастраивали. В данном случае, скорее всего, сыграл человеческий фактор», — заявил он.

Также он не считает, что сбой был организован хакерами, чтобы своровать личные данные пользователей.

Вечером 4 октября произошёл глобальный сбой в работе соцсетей, который затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. После этого фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск.

Сбой длился более шести часов. Впоследствии в Facebook назвали причину неполадок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить