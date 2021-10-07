Синоптик Позднякова рассказала о «комфортной погоде» в Москве в выходные

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в выходные дни.

«В выходные будет замечательная погода. Ночью будет небольшая облачность, днём в воскресенье будет чуть больше облаков», — рассказала синоптик.

Она отметила, что ночью могут быть небольшие заморозки.

«Преобладающая температура в ночные часы 0...+2 ˚С, местами до -3 ˚С. Дневная температура в субботу +11...+13 ˚С, в воскресенье на градус пониже, потому что будет больше облаков. Слабый западный ветер. Погода вполне комфортная, близкая к климатической норме», — отметила Позднякова.

Ранее в Москве был установлен рекорд атмосферного давления для 7 октября.