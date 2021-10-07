В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 7 октября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что в центральной части России на протяжении 11 дней наблюдается повышенный фон атмосферного давления.

«Вот и сегодня, 7 октября, в Москве был обновлён очередной рекорд — атмосферное давление на метеостанции ВДНХ достигло отметки в 769,6 мм рт. ст., что заметно выше прежнего достижения этого дня, установленного в 2014 году (767,2 мм рт. ст.)», — говорится в заявлении на сайте центра.

В «Фобосе» не исключили, что рекорд атмосферного давления может быть установлен и в пятницу, 8 октября.

Ранее синоптики передавали, что москвичей ожидает явление «барической горы», при котором давление на 20—22 единицы выше нормальных значений.

Уточняется, что такое высокое атмосферное давление соответствует погружению в шахту глубиной около 220 метров.