Синоптик предупредил москвичей о рекордном атмосферном давлении
- РИА Новости
«Уже сегодня утром в столице обновлён суточный рекорд высокого атмосферного давления. В 09:00 на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году», — говорится в сообщении на сайте центра.
Отмечается, что в ближайшие дни давление продолжит увеличиваться и достигнет максимальных значений в начале следующей недели.
«В понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм рт. ст., что на 20—22 единицы выше нормального. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», — добавили синоптики.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в начале октября.