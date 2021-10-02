Синоптик предупредил москвичей о рекордном атмосферном давлении

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В Москве утром в субботу, 2 октября, показатель атмосферного давления побил суточный рекорд. Как отметили в центре «Фобос», москвичей ожидает явление «барической горы», при котором давление на 20—22 единицы выше нормальных значений.
Синоптик предупредил москвичей о рекордном атмосферном давлении
  • РИА Новости

«Уже сегодня утром в столице обновлён суточный рекорд высокого атмосферного давления. В 09:00 на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году», — говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что в ближайшие дни давление продолжит увеличиваться и достигнет максимальных значений в начале следующей недели.

«В понедельник и вторник показания барометров достигнут 768 мм рт. ст., что на 20—22 единицы выше нормального. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», — добавили синоптики.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в начале октября.

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