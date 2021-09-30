Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Подмосковье в начале октября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в начале октября.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что температура воздуха в дневное время составит +10...+12 ˚С. Осадков не ожидается, ветер будет довольно слабым.

Как отметил Шувалов, до 15 октября погода будет сохранять стабильность.

«Когда заморозки появятся на горизонте, мы заранее, дней за пять, сообщим об этом», — сказал он.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.