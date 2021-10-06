В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 6 октября

В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления. Об этом заявила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Уже сегодня утром случился рекорд атмосферного давления: барометр показал 768,1 мм рт. ст. Предыдущее значение 766,6 мм наблюдалось 6 октября 2014 года», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в центре «Фобос» сообщали, что москвичей ожидает явление «барической горы», при котором давление на 20 — 22 единицы выше нормальных значений.

Уточняется, что такое высокое атмосферное давление соответствует погружению в шахту глубиной около 220 метров.