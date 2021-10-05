В Ассоциации пользователей соцсетей прокомментировали сбой в работе Facebook

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

«Что касается американской соцсети, то это один из самых больших сбоев с 2008 года. Можно сказать, крупнейший сбой в современной истории Facebook за последние 13 лет», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, от сбоя пострадали, в частности, блогеры, сотрудничающие с рекламодателями и заключающие с ними договоры о публикации постов, — они не были готовы к такому развитию событий.

«Для многих основная площадка — Instagram, и они свою аудиторию на другие не переводили», — пояснил Зыков.

Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Он длился более пяти часов.

Впоследствии в Facebook назвали причину неполадок.