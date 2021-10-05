Деревянко прокомментировал полёт Пересильд и Шипенко на МКС

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Полина Полетаева
Российский актёр театра и кино Павел Деревянко в беседе с RT рассказал о своих ощущениях, вызванных полётом актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на МКС.
Деревянко прокомментировал полёт Пересильд и Шипенко на МКС
  • РИА Новости

«Счастлив, взволнован, горд. Завидую. Всё как у всех. Немножко волнуюсь. Переживаю за ребят, конечно. Всё-таки это не просто на самолёте полететь. Мы позавчера созванивались с Климом, он абсолютно не волнуется, говорит: «Как поехать в экспедицию в другой город», — рассказал актёр.

Ранее стало известно, что корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, выведен на орбиту.

Отмечается, что корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и совершает автономный полёт к Международной космической станции.

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