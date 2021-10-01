В Бразилии открыли памятник Фаддею Беллинсгаузену

В Рио-де-Жанейро состоялась церемония открытия памятника начальнику русской кругосветной антарктической экспедиции Фаддею Беллинсгаузену.

«Мы открываем первый в Рио-де-Жанейро памятник русскому историческому деятелю... Мы поддерживаем усилия отечественных НПО, направленные на сохранение памяти об этом историческом факте в дружественных землях, каковой является Бразилия», — приводит ТАСС слова посла России Алексея Лабецкого, присутствовавшего на мероприятии.

Он добавил, что это событие станет очередным шагом на пути к изучению истории народов дружественных государств.

В завершении церемонии открытия монумента настоятель православного храма Святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро игумен Иннокентий (Деньщиков) освятил памятник.

Изначально установить его планировалось в январе текущего года в честь 200-летия антарктической экспедиции под командованием Беллинсгаузена. Но из-за сложностей вследствие пандемии коронавируса установка была перенесена на более поздний срок.