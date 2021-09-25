В Бразилии установили памятник путешественнику Беллинсгаузену

В бразильском Рио-де-Жанейро установили памятник начальнику русской кругосветной антарктической экспедиции Фаддею Беллинсгаузену.

Как пишет ТАСС, установить монумент Беллинсгаузену планировалось в январе текущего года в честь 200-летия антарктической экспедиции под его командованием.

Но из-за сложностей вследствие пандемии коронавируса, установка была перенесена на более поздний срок.

Официальное открытие памятника намечено на 30 сентября.

Ранее стало известно, что научное судно «Академик Фёдоров» вернулось из Антарктиды в Санкт-Петербург.